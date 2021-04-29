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Общество / Здоровье

Сразу два очага коронавируса сняты с контроля Роспотребнадзора в Псковской области

29 апреля 2021 года, 09:21

Очаги коронавирса в кардиологическом отделении Великолукской межрайонной больницы и в Псковской областной психиатрической больнице №2 сняты с контроля Роспотребнадзора, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

На сегодняшний день активными остаются три очага: Новоржевская РЭС, Новоржевская средняя школа и Псковский государственный университет.

В последнем COVID-19 подтвердился у 11 студентов, прибывших на учёбу из Индии.  Роспотребнадзор начал эпидрасследование. Специалисты пытаются установить круг контактных лиц, определить место заражения, а также штамм коронавируса. 

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