Сразу два очага коронавируса сняты с контроля Роспотребнадзора в Псковской области

Очаги коронавирса в кардиологическом отделении Великолукской межрайонной больницы и в Псковской областной психиатрической больнице №2 сняты с контроля Роспотребнадзора, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

На сегодняшний день активными остаются три очага: Новоржевская РЭС, Новоржевская средняя школа и Псковский государственный университет.

В последнем COVID-19 подтвердился у 11 студентов, прибывших на учёбу из Индии. Роспотребнадзор начал эпидрасследование. Специалисты пытаются установить круг контактных лиц, определить место заражения, а также штамм коронавируса.