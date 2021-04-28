Территорию псковской станции скорой помощи благоустроили добровольцы. Об этом сообщили в центр «Доброволец Псковской области».

Добровольцы убрали ее от мусора, сухой листвы и веток и посадили цветы и елочки. При посадке елок каждый загадывал желание.

В акции приняли участие добровольцы Псковской области совместно со Всероссийской общественной организацией «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» и Максимом Любичанковским.

После посадки добровольцы вручили работникам скорой помощи открытки, которые сделали воспитанники детских садов своими руками.