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Общество / Экология

Территорию псковской станции скорой помощи благоустроили добровольцы

28 апреля 2021 года, 21:52

Территорию псковской станции скорой помощи благоустроили добровольцы. Об этом сообщили в центр «Доброволец Псковской области».

Добровольцы убрали ее от мусора, сухой листвы и веток и посадили цветы и елочки. При посадке елок каждый загадывал желание.

В акции приняли участие добровольцы Псковской области совместно со Всероссийской общественной организацией «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» и Максимом Любичанковским.

После посадки добровольцы вручили работникам скорой помощи открытки, которые сделали воспитанники детских садов своими руками.

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