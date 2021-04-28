Михаил Ведерников поддержал идею финансового поощрения самых активных ТОСов региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 28 апреля, встретился с представителями территориальных общественных самоуправлений. В первую очередь он поздравил победителей конкурса проектов местных инициатив 2021 года. Победными были признаны 107 заявок, на реализацию проектов было направлено почти 20 млн рублей.

Он напомнил, что ежегодно количество выделяемых ТОСам средств увеличивается — сейчас общая сумма почти в 6 раз больше, чем выиграли первые победители конкурса в 2019 году.

«Это здорово, потому что дает возможность абсолютно в другом объеме решать насущные задачи жителей региона. Тем не менее, считаю, что потенциал ТОСов намного шире. Его нужно использовать не только в рамках регионального конкурса», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Говоря о расширении возможностей для реализации проектов ТОСов, глава региона отметил наличие у самоуправлений нескольких важнейших инструментов. Прежде всего, это рейтинговое голосование по выбору территорий, которые получат финансирование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» — проект, который реализуется под эгидой Минстроя РФ при поддержке партии «Единая Россия».

Ведерников пообщался с представителями ТОСов на актуальные темы. Стороны обсудили организационные вопросы, а также озвучены предложения по повышению эффективности работы общественников в муниципалитетах. В ходе общения Глава региона поддержал идею финансового поощрения самых активных ТОСов региона. Инициатива может быть внедрена уже в следующем году.

В завершение мероприятия глава региона анонсировал проведение в 2021 году второго конкурса проектов местных инициатив среди ТОСов, бюджет которого составит 5 млн рублей.