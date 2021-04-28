ТОП-10 самых дешевых дач под Псковом составили журналисты

Топ-10 самых дешевых дач составили журналисты Псковского агентства информации. Все участки с небольшими домиками, а где и с баней, находятся в пределах 25 км от Пскова.

Самая дорогая дача расположена в 10 км от Пскова, в садоводческом товарищества «Теплосети». Хозяин просит за нее 230 тысяч рублей. На участке 15 моток есть дом площадью 20 м² , имеется летняя кухня и новая баня. На участке растут плодовых кусты.

Самая дешевая дача находится в 17 км от Пскова в СНТ «Дружба». Участок 12 соток, а дом – 20 м². Земля не обрабатывалась в течение трех лет, но есть колодец, возможно провести свет.

Все варианты можно посмотреть на сайте ПАИ.