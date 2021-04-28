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Общество

Почти 4 тысячи человек приняли участие в голосования за объекты благоустройства в Псковской области

28 апреля 2021 года, 17:58

В онлайн-голосовании за благоустройство общественных территорий Псковской области приняли участие почти 4 тысячи человек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Почти 4 тысячи человек приняли участие в голосования за объекты благоустройства в Псковской области

По результатам двух дней голосования, активнее всего себя проявляют жители Великих Лук. Более 900 человек выразили свою позицию в этом муниципалитете. В Пскове проголосовало 600 человек, в Псковском районе - 520 человек, в Великолукском - более 320, в Невельском - свыше 240.

Всего жители региона могут проголосовать за 96 территорий. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

Голосование за объекты благоустройства продлится до 30 мая. Выбрать понравившийся дизайн-проект или территорию, которые необходимо благоустроить, можно на сайте платформы 60.gorodsreda.ru или портале «Госуслуг».

Для участников электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства министерство строительства и ЖКХ России организовало горячую линию: 8 (800) 600-20-13. Кроме того, для оказания информационной и технической помощи в Псковской области открыты 26 волонтерских центров.

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