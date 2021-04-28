Псковский облсовпроф будет заключать договоры с получившими профсоюзную поддержку кандидатами

Псковский областной совет профсоюзов будет заключать общественный договор с кандидатами, использующими в преддверии выборов площадки профсоюзов и рассчитывающими на профсоюзную поддержку. Об этом заявил председатель облсовпрофа Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 28 апреля.

По его словам, есть целая группа солидарности, состоящая из профсоюзников, которые были избраны при поддержке профсоюзов в депутаты Госдумы и законодательные собрания, в том числе в Псковской области.

«И, наверное, какой-то общественный договор должен быть, чтобы люди, когда избрались, не забывали, что они опирались на профсоюзную структуру и что определенные антипрофсоюзные, антисоциальные законопроекты принимать не надо», – отметил Игорь Иванов.

Кроме того, он заявил, что облсовпроф не ограничивает своих членов в участии в любых политических объединениях и выдвижении от них на выборы. «Нас 20 миллионов, люди все разные, у всех разные убеждения, поэтому мы не можем кому-то запретить выдвигаться, участвовать от той или иной политической силы», – подчеркнул председатель облсовпрофа.