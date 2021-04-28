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Общество

Для Скорой помощи в Порхове будут искать новое здание

28 апреля 2021 года, 17:02

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников будет содействовать в организации нового здания для поста скорой медицинской помощи Порховского района, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Речь об этом шла в ходе визита главы региона и председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова в Порховскую районную поликлинику.

Для Скорой помощи в Порхове будут искать новое здание

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Для Скорой помощи в Порхове будут искать новое здание

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона осмотрел помещения поста, оценил условия, в которых трудятся сотрудники, а также пообщался с фельдшерами и водителем одной из смен.

Медработники рассказали губернатору, что пункт полностью укомплектован всем необходимым оборудованием и имеет три автомобиля, доставленных в медучреждение в 2019–2020 годах. Однако, они обратили внимание на недостаточное количество помещений. В частности, у Порховского поста скорой помощи нет комнаты для приема амбулаторных больных и проведения первоочередных медицинских услуг.

Для Скорой помощи в Порхове будут искать новое здание

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерникова согласился, что имеющихся помещений не хватает для станции скорой помощи и выразил готовность содействовать в подборе нового здания. «Не обещаю, что это быстро получится. Мы все спланируем. Может быть, сделаем это в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Опыт у нас есть. На примере Псковской станции скорой помощи мы сделали ремонт и понимаем, как это должно выглядеть», — подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что в Новосокольническом районе будет создан новый модельный пост скорой помощи. «Если опыт будет успешным, постараемся транслировать его в районные центры, где такая необходимость есть», — отметил Михаил Ведерников.

Для Скорой помощи в Порхове будут искать новое здание

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Кроме того, глава региона поздравил сотрудников Порховского поста с Днем работника скорой медицинской помощи и выразил им благодарность за их труд во время пандемии. «Впереди непростой период — майские праздники, когда количество людей в регионе за счет приезжих традиционно увеличивается в два раза. Для вас это тоже большая нагрузка. Мы со своей стороны постараемся контролировать соблюдение гражданами мер противовирусной безопасности», — подчеркнул Михаил Ведерников и вручил нескольким сотрудникам Порховского поста благодарственные письма администрации Псковской области.

Один сотрудник получил благодарность Псковского областного Собрания депутатов. Александр Котов наградил медика и поблагодарил работников Порховского поста за работу.

Для Скорой помощи в Порхове будут искать новое здание

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Один день с порховской бригадой скорой помощи провёл видеокорреспондент Псковского агентства информации Дмитрий Коновалов. Он побывал на вызовах, пообщался с работниками и с их благодарными пациентами.

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