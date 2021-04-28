Для Скорой помощи в Порхове будут искать новое здание

Глава региона осмотрел помещения поста, оценил условия, в которых трудятся сотрудники, а также пообщался с фельдшерами и водителем одной из смен. Медработники рассказали губернатору, что пункт полностью укомплектован всем необходимым оборудованием и имеет три автомобиля, доставленных в медучреждение в 2019–2020 годах. Однако, они обратили внимание на недостаточное количество помещений. В частности, у Порховского поста скорой помощи нет комнаты для приема амбулаторных больных и проведения первоочередных медицинских услуг.

Михаил Ведерникова согласился, что имеющихся помещений не хватает для станции скорой помощи и выразил готовность содействовать в подборе нового здания. «Не обещаю, что это быстро получится. Мы все спланируем. Может быть, сделаем это в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Опыт у нас есть. На примере Псковской станции скорой помощи мы сделали ремонт и понимаем, как это должно выглядеть», — подчеркнул он. Губернатор напомнил, что в Новосокольническом районе будет создан новый модельный пост скорой помощи. «Если опыт будет успешным, постараемся транслировать его в районные центры, где такая необходимость есть», — отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона поздравил сотрудников Порховского поста с Днем работника скорой медицинской помощи и выразил им благодарность за их труд во время пандемии. «Впереди непростой период — майские праздники, когда количество людей в регионе за счет приезжих традиционно увеличивается в два раза. Для вас это тоже большая нагрузка. Мы со своей стороны постараемся контролировать соблюдение гражданами мер противовирусной безопасности», — подчеркнул Михаил Ведерников и вручил нескольким сотрудникам Порховского поста благодарственные письма администрации Псковской области. Один сотрудник получил благодарность Псковского областного Собрания депутатов. Александр Котов наградил медика и поблагодарил работников Порховского поста за работу.