Подготовить документы на ремонт дороги и моста поручил губернатор новому главе Порховского района

Проработать вопрос на местном уровне и подготовить документы на ремонт моста через реку Шелонь в Порхове и дороги Лопатово-Боровичи поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников новому главе Порховского района Юрию Семёнову. Их встреча, на которой обсуждались вопросы, требующие первостепенного решения, состоялась 28 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Юрий Семёнов отметил, что дорога Лопатово-Боровичи, в том числе, ведёт к Свято-Благовещенской Никандровой пустыни. Там нужно отремонтировать 30-километровый участок. Также требует внимания моста через реку Шелонь, который располагается на региональной дороге, ведущей в Дно. Глава района отметил, что жители активно пользуются мостом, поскольку рядом с ним находятся социальные объекты и пожарная часть. Михаил Ведерников пообещал дать поручение по данным объектам областному комитету по транспорту и дорожному хозяйству, но обратил внимание, что муниципалитет должен проработать вопрос, чтобы выходить уже с конкретными предложениями.

Ещё одной темой беседы стало водоснабжение Порховского района. В райцентре в ближайшее время начнётся возведение станции водоочистки. Юрий Семёнов обозначил необходимость строительства второй линии водопровода. «По программе «Чистая вода» региону выделяются большие средства. Если появится экономия, за счет этого можно всю систему водоснабжения и водоотведения привести в порядок», — сказал губернатор. Он также поставил задачу главе района нарастить темпы вакцинации от коронавируса. Сейчас первый компонент вакцины получили более тысячи порховичей. «Необходимо наблюдать за теми, кто прибывает из других регионов. У нас в майские праздники в два раза увеличивается количество людей, находящихся на территории области. Важно, чтобы жители Порховского района понимали, что в эти дни вероятность заразиться COVID-19 гораздо больше. Акцент нужно делать на соблюдение мер предосторожности, в том числе проинформировать, чтобы люди без особой надобности не посещали общественные места», — отметил Михаил Ведерников.