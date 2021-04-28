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Общество

Работники псковской Скорой помощи получили награды

28 апреля 2021 года, 15:58

Работники Псковской станции скорой медицинской помощи получили награды от администрации Псковской области и Псковского областного Собрания за самоотверженный труд в период пандемии COVID-19, передает корреспондент «Псковской правды».  Церемония награждения прошла в Медиацентре Псковского агентства информации 28 апреля, в День работника скорой помощи.

Работники псковской Скорой помощи получили награды

Фото из официального Telegram-канала Псковской области
Работники псковской Скорой помощи получили награды

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

«Праздник появился в сложное время, во время борьбы с коронавирусом. Первый удар после начала пандемии приняли на себя именно водители и сотрудники скорой помощи. Вы сделали это достойно, хотя количество вызовов превышало обычное в три раза», - сказал губернатор Михаил Ведерников в ходе церемонии и добавил, что псковичи стали чаще писать добрые слова о работе сотрудников скорой. 

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сравнил работу скорой помощи с передовой и поблагодарил медработников за труд, который выпал на их долю в период пандемии. 

«Вы с успехом справились. Дай Бог, чтобы ситуация менялась к лучшему и вы все-таки занимались своими прямыми обязанностями. Спасибо большое за ваш труд, за добросовестное отношение к делу», - отметил Александр Котов.

Работники псковской Скорой помощи получили награды

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

«Мы прекрасно понимаем, что проблем еще очень и очень много. Но все шаги, которые делаются, - они в верном направлении. У вас есть своя эмблема. Мы вместе с вами разработали форму для сотрудников скорой, учитывая ваши пожелания», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В планах, по его словам, организовать модульные пункты скорой медицинской помощи во всех райцентрах. Создание такого уже запланировано в Новосокольниках.

Кроме того, Михаил Ведерников пообещал, когда пандемия коронавируса закончится, сотрудникам скорой помощи в Псковской области повысят заработную плату. «Чтобы специалисты не уезжали из Псковской области, знали, что работа ценится и оплачивается по достоинству», - подчеркнул он. 

Михаил Ведерников и Александр Котов вручили медработникам грамоты, почётные знаки и благодарности. Ветеранам службы скорой помощи они подарили цветы и ценные подарки.

Работники псковской Скорой помощи получили награды

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

В ответном слове старший врач Псковской станции скорой медицинской помощи Игорь Азаров поблагодарил за высокую оценку их труда. «Мы впервые отмечаем День работника скорой помощи. Наша работа — это призвание, это образ жизни. Хочу поблагодарить всех коллег, которые не взирая на тяготы, с которыми приходится сталкиваться, справляются и, надеюсь, будут справлять в дальнейшем», - сказал он.

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