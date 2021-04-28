Работники псковской Скорой помощи получили награды

«Праздник появился в сложное время, во время борьбы с коронавирусом. Первый удар после начала пандемии приняли на себя именно водители и сотрудники скорой помощи. Вы сделали это достойно, хотя количество вызовов превышало обычное в три раза», - сказал губернатор Михаил Ведерников в ходе церемонии и добавил, что псковичи стали чаще писать добрые слова о работе сотрудников скорой.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сравнил работу скорой помощи с передовой и поблагодарил медработников за труд, который выпал на их долю в период пандемии.

«Вы с успехом справились. Дай Бог, чтобы ситуация менялась к лучшему и вы все-таки занимались своими прямыми обязанностями. Спасибо большое за ваш труд, за добросовестное отношение к делу», - отметил Александр Котов.