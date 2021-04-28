28 апреля Юрий Семенов официально вступил в должность главы Порховского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Председатель территориальной избирательной комиссии Сергей Герасимов отметил, что досрочные выборы главы муниципалитета, которые состоялись 11 апреля, прошли без нарушений. Их результаты являются легитимными. За кандидата-победителя, по его словам, было отдано более 2,7 тыс. голосов избирателей.

В ходе торжественной церемонии Сергей Герасимов вручил Юрию Семенову удостоверения главы района. После чего новый руководитель произнес присягу.

В церемонии принял участие и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поздравил Юрия Семенова с вступлением в должность и поблагодарил представитей общественности за то, что сплотились вокруг общего кандидата и помогли одержать убедительную победу.

«У вас начинается самый ответственный период — необходимо оправдать доверие граждан. Администрация Псковской и Псковское областной Собрание депутатов разделяем эту ответственность. Мы подтверждаем, что единой и большой командой сделаем все, чтобы Порховский район динамично развивался», — сказал глава региона.

Также Михаил Ведерников напомнил, что регион ждет еще несколько больших избирательных кампаний, которые окончательно сформируют большую региональную команду. «Как показывает опыт, когда мы вместе, нам по плечу любые задачи, решаются самые сложные вопросы, даже которые на первый взгляд кажутся неразрешимыми», — подчеркнул он.

В завершение своего выступления Михаил Ведерников вручил Юрию Семенову плакетку с критериями эффективности высших должностных лиц России, которыми глава района должен руководствоваться в своей работе.

С поздравительной речью выступил и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. «Вы возвращаетесь на свою малую родину в качестве руководителя муниципального образования, где вам на протяжении пяти лет предстоит трудиться. Губернатор Псковской области очень внимательно относится к проблемам муниципалитетов, областное Собрание депутатов будет оказывать помощь и поддержку. Наша общая задача, чтобы Порховский район развивался, и людям, проживающим здесь, было комфортно», — отметил он.

Также нового главу муниципалитета поздравили глава Красногородского района, руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская, представители духовенства и общественности района.

В ответном слове Юрий Семенов выразил благодарность губернатору и председателю регионального парламента за поддержку и доверие. Кроме того глава района поблагодарил избирателей, которые поддержали его кандидатуру. «Я понимаю, какой кредит доверия мне был выдан. Поверьте, я приложу все усилия и опыт для достижения той цели, которая поставлена. А она одна — улучшения жизни в районе. Мы вместе пройдем этот путь и вместе добьемся многого», — отметил он.

Среди перспективных целей Юрий Семенов выделил улучшение инвестиционной привлекательности и привлечение молодых специалистов в Порховский район.