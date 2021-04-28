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Общество / Образование

Продление учебного года из-за майских выходных в Псковской области не планируется

28 апреля 2021 года, 12:31

Продление учебного года из-за майских выходных в Псковской области не планируется, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления образования Пскова Анну Кузыченко.

Продление учебного года из-за майских выходных в Псковской области не планируется

«Будут внесены изменения в график учебной программы, а год завершится, как и планировалось, в последние дни мая», - отметила Анна Кузыченко.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что все школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. В связи с этим в соцсетях псковских школ возникла волна беспокойства, что из-за неожиданных каникул учебный год закончится позже обычного. 

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