Псковская акция «Губернаторский дневник» не ограничивает количество участников от одного класса

Акция «Губернаторский дневник» не ограничивает количество участников от одного класса, сообщили «Псковской правде» организаторы – газета «Комсомольская правда в Пскове».

Участвовать в акции может любой желающий со 2-го по 11-й класс. «Если в вашем дружном школьном коллективе все или почти все имеют большое количество пятёрок, то смело заполняйте бланк!» - говорится в сообщении.

Акция «Губернаторский дневник» проходит ежегодно при поддержке комитета по образованию Псковской области. Победители получают возможность попасть на чаепитие с губернатором и путевку в летний лагерь.

Всего будут определены по четыре победителя в каждой возрастной группе: среди учеников 2-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов. Также лучших выберут среди тех, кто уже был победителем акции в прошлые годы.

Подробнее о «Губернаторском дневнике» читайте на сайте «Комсомольской правды в Пскове».