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Общество / Образование

Псковская акция «Губернаторский дневник» не ограничивает количество участников от одного класса

28 апреля 2021 года, 12:15

Акция «Губернаторский дневник» не ограничивает количество участников от одного класса, сообщили «Псковской правде» организаторы – газета «Комсомольская правда в Пскове».

Псковская акция «Губернаторский дневник» не ограничивает количество участников от одного класса

Фото с сайта газеты «Комсомольская правда в Пскове»

Участвовать в акции может любой желающий со 2-го по 11-й класс. «Если в вашем дружном школьном коллективе все или почти все имеют большое количество пятёрок, то смело заполняйте бланк!» - говорится в сообщении.

Акция «Губернаторский дневник» проходит ежегодно при поддержке комитета по образованию Псковской области. Победители получают возможность попасть на чаепитие с губернатором и путевку в летний лагерь.

Всего будут определены по четыре победителя в каждой возрастной группе: среди учеников 2-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов. Также лучших выберут среди тех, кто уже был победителем акции в прошлые годы.

Подробнее о «Губернаторском дневнике» читайте на сайте «Комсомольской правды в Пскове».

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