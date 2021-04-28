Медучреждения Псковской области будут работать в майские выходные бесперебойно

Больницы, поликлиники и пункты вакцинации Псковской области будут работать в майские выходные бесперебойно, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Также, согласно указу главы региона, с 4 по 7 мая будут работать центры занятости, центры социального обслуживания, МФЦ, транспортные, дорожные и коммунальные предприятия.

Администрация области и муниципальные органы власти будут работать с количеством сотрудников, необходимым для обеспечения деятельности всех основных направлений

В школах и детских садах, по словам Михаила Ведерникова, откроются дежурные группы.

«Помните, что решение о дополнительных выходных днях, прежде всего принято, чтобы минимизировать перемещения граждан внутри регионов. Постарайтесь распланировать свой отдых в соответствии с этим», - отметил губернатор и напомнил, что в праздничные дни в регион приедет много гостей из других городов.

«Соблюдайте социальную дистанцию, правильно носите средства индивидуальной защиты, обрабатывайте и мойте руки. Берегите себя и будьте здоровы!», - заключил Михаил Ведерников.