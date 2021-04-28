История с бесплатными местами для дачников на рынке «Нива» началась осенью прошлого года, тогда был снесен крытый павильон и дачники остались без места. Владелец рынка, ссылаясь на коронавирусные ограничения, обещал к весне пространство дачного рынка организовать по-новому.

Обновленный дачный рынок на «Ниве» вызвал нарекания у псковичей. Об этом пишет газета «Аргументы и факты. Псков».

С приходом весны на месте образовавшего на рынке пустыря и правда появились новые столы. Своим ярко-желтым цветом они привлекали внимание покупателей, которые от всей души принялись жалеть торговцев-дачников, среди которых большая часть — пожилые люди.

Директор рынка Владимир Конихин пояснил, что о проблеме не знает, лично к нему или в администрацию рынка по этому вопросу никто не обращался, но если обращения поступят, администрация готова пойти навстречу и все возникшие вопросы решить.