Обновленный дачный рынок на «Ниве» вызвал нарекания у псковичей. Об этом пишет газета «Аргументы и факты. Псков».
История с бесплатными местами для дачников на рынке «Нива» началась осенью прошлого года, тогда был снесен крытый павильон и дачники остались без места. Владелец рынка, ссылаясь на коронавирусные ограничения, обещал к весне пространство дачного рынка организовать по-новому.
Вот так выглядел рынок по осени
Фото из соцсетей
С приходом весны на месте образовавшего на рынке пустыря и правда появились новые столы. Своим ярко-желтым цветом они привлекали внимание покупателей, которые от всей души принялись жалеть торговцев-дачников, среди которых большая часть — пожилые люди.
Директор рынка Владимир Конихин пояснил, что о проблеме не знает, лично к нему или в администрацию рынка по этому вопросу никто не обращался, но если обращения поступят, администрация готова пойти навстречу и все возникшие вопросы решить.
Продавцы жалуются на то, что торговать стоя тяжело
Фото Андрея Степанов
«У нас бесплатных мест было всего 28, а сейчас под сотню, - сообщил он. - Мы новые столы поставили, чистоту и порядок навели. А что до того, что нет крыши, так этот вопрос решен — продавцы будут приносить свои зонтики, а мы им бесплатно предоставим помещение, в котором они их будут хранить».
Что об этом думают сами продавцы и городские чиновники, читайте в материале «Столы раздора» на сайт «АиФ. Псков».