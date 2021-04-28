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Общество

На территории Снетогорского монастыря обнаружены остатки гончарного производства

28 апреля 2021 года, 11:03

Остатки гончарного производства обнаружили псковские археологи на территории Снетогорского монастыря. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» на своей странице в Instagram.

На территории Снетогорского монастыря обнаружены остатки гончарного производства

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение»
На территории Снетогорского монастыря обнаружены остатки гончарного производства

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение»
На территории Снетогорского монастыря обнаружены остатки гончарного производства

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение»

Старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Антон Романовский рассказал, что раскоп был заложен в нескольких десятках метров от разрушенной церкви Вознесение под Колоколы XVI века.

«Есть участки, где уже попадается средневековая керамика мелкофрагментированная и это является маркером наличия культурного слоя. За пределами монастырской ограды тоже попробуем заложить разведочный шурф», - отметил Романовский.

Всего, по его словам, будет исследовано около 20 кв. м.

Ранее на территории монастыря был открыт участок дороги, предположительно, XIX века.  

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