На территории Снетогорского монастыря обнаружены остатки гончарного производства

Старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Антон Романовский рассказал, что раскоп был заложен в нескольких десятках метров от разрушенной церкви Вознесение под Колоколы XVI века.

«Есть участки, где уже попадается средневековая керамика мелкофрагментированная и это является маркером наличия культурного слоя. За пределами монастырской ограды тоже попробуем заложить разведочный шурф», - отметил Романовский.

Всего, по его словам, будет исследовано около 20 кв. м.

Ранее на территории монастыря был открыт участок дороги, предположительно, XIX века.