На территории Снетогорского монастыря обнаружены остатки гончарного производства

Остатки гончарного производства обнаружили псковские археологи на территории Снетогорского монастыря. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» на своей странице в Instagram.
Остатки гончарного производства обнаружили псковские археологи на территории Снетогорского монастыря. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» на своей странице в Instagram.
Старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Антон Романовский рассказал, что раскоп был заложен в нескольких десятках метров от разрушенной церкви Вознесение под Колоколы XVI века.
«Есть участки, где уже попадается средневековая керамика мелкофрагментированная и это является маркером наличия культурного слоя. За пределами монастырской ограды тоже попробуем заложить разведочный шурф», - отметил Романовский.
Всего, по его словам, будет исследовано около 20 кв. м.
Ранее на территории монастыря был открыт участок дороги, предположительно, XIX века.