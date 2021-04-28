В мае в Псковской области прогнозируется до 28 градусов тепла, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Однако, тепло придёт только во второй половине месяца.

В первой половине дневные температуры будут от 13 до 18 градусов тепла, ночные - от 2 до 7 градусов, с понижением в отдельные ночи до –3. Во второй половине месяца ожидается повышение дневных температур до 22 градусов тепла. В отдельные дни столбики термометров поднимутся до 25-28 градусов тепла. Ночами прогнозируется от 6 до 11 градусов тепла, возможно понижение до +3…+5 градусов.

В целом среднемесячная температура воздуха в мае будет в пределах климатической нормы или на 1 градус выше.

«В мае на погоду в Псковской области преобладающее влияние будут оказывать поля повышенного атмосферного давления, которые будут сменяться перифериями циклонов. Это обусловит преобладание сухой погоды с выраженным суточным ходом температуры, чередующейся с отдельными дождливыми днями», - говорится в прогнозе.

Месячная сумма осадков составит 60-120 % от нормы.