65 новых случаев коронавируса добавилось в статистику Псковской области за сутки

В Пскове (всего 13 тыс. 37) выявили 22 ковидбольных, в Великих Луках (всего 6 тыс. 160) – 13. Семь человек заразились коронавирусом в Псковском районе (всего 3 тыс. 5), шесть – в Островском (всего 1 тыс. 839), три – в Новосокольническом (всего 961). В Порховском (всего 1 тыс. 138), Палкинском (всего 393), Пушкиногорском (всего 335), Локнянском (всего 243) и Красногородском (всего 209) районах диагностировали по два случая СОVID-19, а в Великолукском (всего 811), Себежском (всего 566), Пыталовском (всего 312) и Дновском (всего 306) – по одному.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 36 тыс. 122 случая СОVID-19. Излечились от этого заболевания 26 тыс. 635 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 213 пациентов.

Число погибших от коронавируса достигло 334 человек.