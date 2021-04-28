Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

65 новых случаев коронавируса добавилось в статистику Псковской области за сутки

28 апреля 2021 года, 09:40

65 новых случаев коронавируса добавилось в статистику Псковской области за сутки 27 апреля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

65 новых случаев коронавируса добавилось в статистику Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 13 тыс. 37) выявили 22 ковидбольных, в Великих Луках (всего 6 тыс. 160) – 13. Семь человек заразились коронавирусом в Псковском районе (всего 3 тыс. 5), шесть – в Островском (всего 1 тыс. 839), три – в Новосокольническом (всего 961). В Порховском (всего 1 тыс. 138), Палкинском (всего 393), Пушкиногорском (всего 335), Локнянском (всего 243) и Красногородском (всего 209) районах диагностировали по два случая СОVID-19, а в Великолукском (всего 811), Себежском (всего 566), Пыталовском (всего 312) и Дновском (всего 306) – по одному.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 36 тыс. 122 случая СОVID-19. Излечились от этого заболевания 26 тыс. 635 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 213 пациентов.

Число погибших от коронавируса достигло 334 человек. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Очаг коронавируса зафиксирован в Новоржевской школе
Псковичка убила сожителя, который пытался выгнать её из дома за нравоучения
В решении проблемных вопросов жителей гдовской деревни Вейно помогут областные власти
К середине лета в Печорах рассчитывают принять дизайн-код
В псковской акции «Губернаторский дневник» могут участвовать не только круглые отличники
В Великих Луках отремонтируют бюст А. С. Пушкина
В первый день за благоустройство общественных территорий Псковской области проголосовало более 1,5 тыс человек
Не ставшие победителями голосования общественные территории могут быть благоустроены в последующие годы
Псковский губернатор поручил отремонтировать улицу Пионерскую в Красногородске до конца года

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Почему болят зубы?

Общество
27 апреля 16:39

Почему болят зубы?

Что делать, если после родов зубы стали буквально рассыпаться
Если ангина три раза в год

Общество / Здоровье
26 апреля 12:10

Если ангина три раза в год

Как сохранить миндалины?
«Слава труду!»

Общество
25 апреля 16:37

«Слава труду!»

Псковские единороссы вместе с федеральными коллегами провели субботник и обсудили вопросы благоустройства