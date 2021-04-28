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Общество / Здоровье

Очаг коронавируса зафиксирован в Новоржевской школе

28 апреля 2021 года, 09:24

Один очаг СОVID-19 зафиксирован в Новоржевской средней школе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В образовательном учреждении заболели 11 человек: четыре учителя и семь учеников.

Кроме того, под контролем Роспотребнадзора находится очаг СОVID-19 в Псковском государственном университете. Там заболели 11 студентов, прибывших на учёбу из Индии. 

В настоящее время инфицированные находятся на карантине. Роспотребнадзор устанавливает круг контактных лиц, место заражения и штамм.  

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