Очаг коронавируса зафиксирован в Новоржевской школе

Один очаг СОVID-19 зафиксирован в Новоржевской средней школе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В образовательном учреждении заболели 11 человек: четыре учителя и семь учеников.

Кроме того, под контролем Роспотребнадзора находится очаг СОVID-19 в Псковском государственном университете. Там заболели 11 студентов, прибывших на учёбу из Индии.

В настоящее время инфицированные находятся на карантине. Роспотребнадзор устанавливает круг контактных лиц, место заражения и штамм.