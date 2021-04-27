Псковичка убила сожителя, который пытался выгнать её из дома за нравоучения

28-летняя жительница Пскова обвиняется в гибели сожителя, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Тело мужчины было обнаружено в съёмной квартире на улице Алёна в Пскове. По версии следствия, псковичка в первой половине дня 11 апреля поссорилась сожителем, который пытался выгнать ее из дома за нравоучения. Женщина ударила его в бедро. От массивной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады Скорой медицинской помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). По ходатайству следствия суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.