В решении проблемных вопросов жителей гдовской деревни Вейно помогут областные власти

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников даст поручения профильным управлениям администрации области и региональных комитетов проработать пути решения проблемных вопросов жителей деревни Вейно Гдовского района. Об этом он заявил на встрече с главным редактором газеты «Гдовская заря», секретарём Гдовского районного местного отделения партии «Единая Россия» Ольгой Галаховой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Ряд проблем жители деревни обозначили во время общения с блогерами, которые снимали программу о путешествии по Гдовскому району для Ютуб-канала. После этого деревню посетила Ольга Гахалова. Среди проблем местные жители назвали ей неудовлетворительное состояние дорог, низкую транспортную доступность, отсутствие телефонной связи и досуговых учреждений, зарастание территорий борщевиком, сложности в приватизации муниципального имущества. Михаил Ведерников заметил, что большая часть вопросов является зоной ответственности органов местного самоуправления. «Очень много вопросов к местной власти, которая должна всем этим заниматься. Мы, конечно, не бросим людей и подумаем, как им помочь. Но многие вещи могли быть уже организованы», — подчеркнул он.

В то же время губернатор обозначил и направления, в которых без поддержки региональных властей обойтись нельзя. В частности, это организация в деревне устойчивой связи. «Рассчитываем, что в результате большой работы, которая начнется уже в этом году, около 95% территорий региона будут обеспечены качественной связью. Деревня Вейно тоже войдет в их число», — сказал губернатор. Что касается организации досугового центра, то глава региона порекомендовал сначала проанализировать, какие конкретно мероприятия рассчитывают проводить местные жители, кто займётся их организацией. Губернатор считает, что решить вопрос можно бы территориальное общественное самоуправление, которое стоит создать жителям. Он напомнил, что в этом году на реализацию проектов ТОСов уже направлены 20 млн рублей.