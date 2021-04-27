К середине лета в Печорах рассчитывают принять дизайн-код, пишет газета «Печорская правда».

26 апреля прошли публичные слушания по проекту Правил благоустройства, санитарного состояния и озеленения территории Печор, где дизайн-код был главной темой для обсуждения. В нём прописаны правила оформления и размещения вывесок в городском поселении, которое делится на историческую зону, в которую входят Изборск и центр Печор, и типовую зону, к ней относятся спальные районы города - улицы Заводская, Юбилейная, Индустриальная, Мелиораторов, Вокзальная.

Главное требование к размещению вывесок в исторической зоне - отсутствие подложки, которая закрывает фасады, единый стиль и цветовая гамма.

За основу дизайн-кода печорские власти взяли наработки коллег из Пскова, где такой документ уже принят и действует.

После того, как дизайн-код будет утверждён, на замену вывесок печорским предпринимателям отведут год.