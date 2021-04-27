Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

К середине лета в Печорах рассчитывают принять дизайн-код

27 апреля 2021 года, 19:31

К середине лета в Печорах рассчитывают принять дизайн-код, пишет газета «Печорская правда».

26 апреля прошли публичные слушания по проекту Правил благоустройства, санитарного состояния и озеленения территории Печор, где дизайн-код был главной темой для обсуждения. В нём прописаны правила оформления и размещения вывесок в городском поселении, которое делится на историческую зону, в которую входят Изборск и центр Печор, и типовую зону, к ней относятся спальные районы города - улицы Заводская, Юбилейная, Индустриальная, Мелиораторов, Вокзальная.

Главное требование к размещению вывесок в исторической зоне - отсутствие подложки, которая закрывает фасады, единый стиль и цветовая гамма.

За основу дизайн-кода печорские власти взяли наработки коллег из Пскова, где такой документ уже принят и действует.

После того, как дизайн-код будет утверждён, на замену вывесок печорским предпринимателям отведут год.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичка убила сожителя, который пытался выгнать её из дома за нравоучения
В решении проблемных вопросов жителей гдовской деревни Вейно помогут областные власти
В псковской акции «Губернаторский дневник» могут участвовать не только круглые отличники
В Великих Луках отремонтируют бюст А. С. Пушкина
В первый день за благоустройство общественных территорий Псковской области проголосовало более 1,5 тыс человек
Не ставшие победителями голосования общественные территории могут быть благоустроены в последующие годы
Псковский губернатор поручил отремонтировать улицу Пионерскую в Красногородске до конца года
Сайт gorodsreda.ru не выдержал наплыва желающих проголосовать за благоустройство общественных территорий
Михаил Ведерников призвал псковичей провести майские праздники на даче

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болят зубы?

Общество
27 апреля 16:39

Почему болят зубы?

Что делать, если после родов зубы стали буквально рассыпаться
Если ангина три раза в год

Общество / Здоровье
26 апреля 12:10

Если ангина три раза в год

Как сохранить миндалины?
«Слава труду!»

Общество
25 апреля 16:37

«Слава труду!»

Псковские единороссы вместе с федеральными коллегами провели субботник и обсудили вопросы благоустройства