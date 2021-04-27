Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

В псковской акции «Губернаторский дневник» могут участвовать не только круглые отличники

27 апреля 2021 года, 18:40

В акции «Губернаторский дневник», которую ежегодно проводит газета «Комсомольская правда. Псков», могут участвовать не только круглые отличники. В редакции издания заверили, что побороться за победу может любой школьник Псковской области со 2-го по 11-й класс.

Всем участникам нужно в течение учебного года заполнять специальный бланк с оценками. По итогам будут определены по четыре победителя в каждой возрастной группе: среди учеников 2-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов. Также лучших выберут среди тех, кто уже был победителем акции в прошлые годы.

По традиции, лучшие отправятся на чаепитие к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Подробнее о «Губернаторском дневнике» - на сайте «Комсомольской правды. Псков». 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичка убила сожителя, который пытался выгнать её из дома за нравоучения
В решении проблемных вопросов жителей гдовской деревни Вейно помогут областные власти
К середине лета в Печорах рассчитывают принять дизайн-код
В Великих Луках отремонтируют бюст А. С. Пушкина
В первый день за благоустройство общественных территорий Псковской области проголосовало более 1,5 тыс человек
Не ставшие победителями голосования общественные территории могут быть благоустроены в последующие годы
Псковский губернатор поручил отремонтировать улицу Пионерскую в Красногородске до конца года
Сайт gorodsreda.ru не выдержал наплыва желающих проголосовать за благоустройство общественных территорий
Михаил Ведерников призвал псковичей провести майские праздники на даче

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болят зубы?

Общество
27 апреля 16:39

Почему болят зубы?

Что делать, если после родов зубы стали буквально рассыпаться
Если ангина три раза в год

Общество / Здоровье
26 апреля 12:10

Если ангина три раза в год

Как сохранить миндалины?
«Слава труду!»

Общество
25 апреля 16:37

«Слава труду!»

Псковские единороссы вместе с федеральными коллегами провели субботник и обсудили вопросы благоустройства