В псковской акции «Губернаторский дневник» могут участвовать не только круглые отличники

В акции «Губернаторский дневник», которую ежегодно проводит газета «Комсомольская правда. Псков», могут участвовать не только круглые отличники. В редакции издания заверили, что побороться за победу может любой школьник Псковской области со 2-го по 11-й класс.

Всем участникам нужно в течение учебного года заполнять специальный бланк с оценками. По итогам будут определены по четыре победителя в каждой возрастной группе: среди учеников 2-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов. Также лучших выберут среди тех, кто уже был победителем акции в прошлые годы.

По традиции, лучшие отправятся на чаепитие к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Подробнее о «Губернаторском дневнике» - на сайте «Комсомольской правды. Псков».