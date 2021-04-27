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Общество

В первый день за благоустройство общественных территорий Псковской области проголосовало более 1,5 тыс человек

27 апреля 2021 года, 18:23

В первый день голосования за благоустройство общественных территорий Псковской области приняли участие более 1500 человек. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов на пресс-конференции в Медиацентр ПАИ.

Голосовать могут граждане с 14 лет. Голосование продлится до 14 мая.

Процесс голосования прост: нужно выбрать муниципалитет, понравившийся проект и проголосовать — используя мобильный телефон или через сайт «Госуслуги». При этом проголосовать можно единожды выбрав один объект, который вам понравился. За несколько проголосовать не получится.

«Я однозначно приму участие в голосовании. Но за какой объект я буду голосовать, останется секретом», - отметил Василий Осипов.

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Комментарии

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