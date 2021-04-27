В Великих Луках отремонтируют бюст А. С. Пушкина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Речь об этом шла на личном приеме граждан, который губернатор Михаил Ведерников провел по поручению президента России 27 апреля.

С просьбой проконтролировать восстановительный ремонт бюста А. С. Пушкина, который располагается в сквере имени писателя, обратился житель Великих Лук. Он сообщил, что работы проводятся каждый год, однако через 2–3 месяца краска отслаивается и появляются трещины. Тем временем, сквер пользуется популярностью не только у жителей города, но и гостей, в том числе зарубежных, подчеркнул заявитель.

Михаил Ведерников поблагодарил великолучанина за внимание к облику общественных пространств города, а после передал слово главе администрации Великих Лук Любови Романовой, чтобы та доложила о принимаемых мерах по восстановлению бюста писателя.

Любовь Романова рассказала, что все стройматериалы для ремонта памятника подобраны. Кроме того, состоялось обсуждение технологической организации процесса ремонтных работ.

Приведение бюста Пушкина в порядок, по ее словам, планируется завершить до 15 мая. При этом, если ситуация с отслаиванием краски повторится, то проводить ремонт будет подрядная организация в рамках гарантийных обязательств.

«Я дам поручение региональному Комитету по охране объектов культурного наследия, чтобы в Великие Луки прибыли специалисты и дали рекомендации по приведению бюста в порядок. Отдельно прошу доложить, каким образом будут выполнены работы», — сказал губернатор.

Ещё одно обращение поступило от жительницы Дновского района. Она попросила Михаил Ведерникова способствовать ремонту памятника воинам Советской Армии в деревне Искра. «Мы убедительно просим, чтобы к очередному Дню Победы нам оказали содействие в ремонте памятника и благоустройстве территории», — отметила заявительница.

Ей ответил глава Дновского района Михаил Шауркин. По его словам, в рамках профильной целевой программы на ремонт памятника направлено более 120 тыс. рублей. На эти средства заменят ограждение, укрепят фундамент памятника, а также окрасят монумент.

«Работы необходимо завершить 8-го мая, чтобы в День Победы люди могли прийти и почтить память павших», — подчеркнул глава региона и поблагодарил заявительницу за внимание к памяти о павших воинах.