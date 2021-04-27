Не ставшие победителями голосования общественные территории могут быть благоустроены в последующие годы

Общественные территории, которые не станут победителями голосования и не будут благоустроены в 2022 году, могут быть благоустроены в последующие годы. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов на пресс-конференции в Медиацентр ПАИ.

По его словам, голосование за благоустройство общественных территорий продолжится в следующие годы. «Эти голосования будут продолжены в дальнейшем. У каждого из объектов будет возможность попасть в этот проект в 2023, 2024 годы», - сказал он

Василий Оспов подчеркнул, что основной критерий - это мнение жителей. «Если в этом году не получится — в следующем году благоустроим. Я думаю что большинство этих объектов в ближайшие годы будет благоустроено», - заметил он.