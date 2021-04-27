Псковский губернатор поручил отремонтировать улицу Пионерскую в Красногородске до конца года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил отремонтировать улицу Пионерскую в Красногородске до конца года, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Речь об этом шла на личном приеме граждан, который глава региона провел по поручению президента РФ 27 апреля.

Так, заявительница обратилась к главе региона от имени жителей улицы Пионерской поселка Красногородск. Она сообщила, что дорожное покрытие этого участка находится в неудовлетворительном состоянии. Подтвердил это и заместитель губернатора Василий Осипов.

По его словам, в рамках дорожной деятельности региона предусмотрена субсидия для ремонта этой дороги. Здесь расчистят полосы отвода, устроят подстилающие и выравнивающие слои, отремонтируют две водопропускные трубы, а также уложат два слоя асфальтобетона. Работу планируется провести в два этапа.

Василий Осипов подчеркнул, что подрядная организация может выполнить все работы уже в текущем году.

«Давайте в качестве поручения мы зафиксируем выполнение работ по двухгодичному контракту, но для себя задачу поставим до конца года работы полностью по дороге выполнить», — отметил Михаил Ведерников.

Еще один вопрос коснулся переселения из аварийного жилья в Великих Лук. Василий Осипов рассказал, что многоквартирный дом заявительницы включен в третий этап расселения аварийного жилья со сроками на 2021–2022 годы.

Часть квартир уже расселена благодаря взаимодействию с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Оставшихся жильцов планируется обеспечить квартирами до конца года, заверил вице-губернатор и добавил, что жилплощадь будет приобретаться в новостройках.

Михаил Ведерников обратил внимание, что с собственниками аварийного жилья необходимо вести адресную работу и прислушиваться к их желаниям. Вопрос будет находиться на контроле губернатора до полного исполнения.