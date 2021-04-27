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Общество

Сайт gorodsreda.ru не выдержал наплыва желающих проголосовать за благоустройство общественных территорий

27 апреля 2021 года, 17:27

Сайт gorodsreda.ru не выдержал наплыва желающих проголосовать за  благоустройство общественных территорий. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

По его словам, на сайте gorodsreda.ru в разделе Псковской области — 60.gorodsreda.ru размещены все объекты, за которые идет голосование. «Сам лично пробовал. Голосование занимает порядка 2 минут. Единственный момент, который бы хотелось отметить: поскольку голосование стартовало по всей стране, сайт повисает», - рассказал Денис Матвеев.

По его словам, по этому вопросу уже связались с техническими специалистами. «В течение суток они нарастят мощности. И с завтрашнего дня мы сможем спокойно благополучно голосовать за наши объекты», - отметил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области.

Отметим, что голосовать могут граждане с 14 лет. Голосование продлится до 14 мая. Процесс голосования прост: нужно выбрать муниципалитет, понравившийся проект и проголосовать — используя мобильный телефон или через сайт госуслуги.

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