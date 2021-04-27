Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей провести майские праздники на даче с семьей.

«На майские праздники в Псковской области уже забронированы гостиницы, дачники приезжают на свои участки, многие просто транзитом путешествуют между субъектами. Крайне важно это учитывать при планировании выходных», - написал Ведерников у себя в Instagram-аккаунте.

Глава региона напомнил про необходимость соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также советовал ограничить контактный круг, избегать большого скопления людей и минимизировать поездки внутри региона.

«Отдельно хочу поблагодарить каждого, кто прислушался и успел вакцинироваться к наступлению опасного эпидсезона. Вы защитили и своё здоровье, и своих близких», - добавил губернатор.