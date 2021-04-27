Коронавирус подтвердился у 11 студентов ПсковГУ из Индии

Коронавирус выявили у 11 студентов, прибывших на учёту в Псковский государственный университет из Индии. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Всего в Псков приехали 67 студентов из Индии. Все они имели необходимые для въезда справки. По регламенту, все иностранцы были помещены в обсерватор и отправлены на ПЦР-тестирование. У 11 человек подтвердилось заражение коронавирусом.

«Сейчас студенты на карантине, университет принял все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Роспотребнадзор начал эпидрасследование – установление круга контактных лиц, определение места заражения и штамма инфицированных», - отметил губернатор.