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Общество

Водное кафе «Чайка» выставлено на продажу в Пскове

27 апреля 2021 года, 15:41

В Пскове выставлено на продажу водное кафе «Чайка». Как следует из размещённого на Аvito объявления, стоимость бизнеса составляет 15 млн рублей.

Водное кафе «Чайка» выставлено на продажу в Пскове

Фото с сайта Аvito

«Продаю, потому что устал и здоровье не позволяет дальше заниматься этим бизнесом», - объяснил корреспонденту «Псковской правды» своё решение владелец «Чайки».  Он отметил, что главная сложность — это формирование команды кафе. «Работаем мы всего три месяца, новый коллектив приходится собирать каждый сезон и каждый раз я не знаю, соберу ли команду и будет ли она хорошо работать», - сказал владелец бизнеса.

Он уверен, что «Чайка» подойдёт тому, у кого есть стационарное заведение — кафе или ресторан, где работает сложившаяся команда. «Водное кафе можно рассматривать как веранду при основном заведении», - добавил хозяин кафе.

При этом он сообщил, что «Чайка» в новом сезоне работать будет. Уже в начале мая кафе появится на реке Великой в своём привычном месте. Сейчас предприниматель ведёт подбор сотрудников.

Водное кафе «Чайка» выставлено на продажу в Пскове

Фото с сайта Аvito

Кафе «Чайка» впервые работало весной-летом 2017 года. В объявлении о продаже отмечается, что плавучий объект официально зарегистрирован в Российском речном реестре, имеются все необходимые для ведения бизнеса согласования и документы, официально оформлена швартовка к берегу возле Красноармейской набережной. «Чайка» подключается к центральным городским сетям водоснабжения, канализации, электрификации — договоры об этом с ресурсоснабжающими организациями заключены.

Площадь объекта составляет 300 квадратных метров. «Чайка» имеет две палубы и трюм, при этом есть возможность расширить кафе, для чего предусмотрены дополнительные понтоны.

На палубах располагаются кухня, бар, зона для персонала, санузлы и места для размещения посетителей. Гости могут находиться как в закрытых помещениях, так и на открытой палубе или под навесом в кабинках. Единовременно кафе может принять 71 человека.

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