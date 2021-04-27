Водное кафе «Чайка» выставлено на продажу в Пскове

В Пскове выставлено на продажу водное кафе «Чайка». Как следует из размещённого на Аvito объявления, стоимость бизнеса составляет 15 млн рублей.

«Продаю, потому что устал и здоровье не позволяет дальше заниматься этим бизнесом», - объяснил корреспонденту «Псковской правды» своё решение владелец «Чайки». Он отметил, что главная сложность — это формирование команды кафе. «Работаем мы всего три месяца, новый коллектив приходится собирать каждый сезон и каждый раз я не знаю, соберу ли команду и будет ли она хорошо работать», - сказал владелец бизнеса.

Он уверен, что «Чайка» подойдёт тому, у кого есть стационарное заведение — кафе или ресторан, где работает сложившаяся команда. «Водное кафе можно рассматривать как веранду при основном заведении», - добавил хозяин кафе.

При этом он сообщил, что «Чайка» в новом сезоне работать будет. Уже в начале мая кафе появится на реке Великой в своём привычном месте. Сейчас предприниматель ведёт подбор сотрудников.