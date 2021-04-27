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Общество

Анонсирование нерабочих дней в мае вызвало шквал бронирований в отелях Пскова

27 апреля 2021 года, 15:02

Анонсирование нерабочих дней в мае вызвало шквал бронирований в отелях Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

«Последний год приучил людей планировать в последний момент. Поэтому появившиеся «свободные» дни для отдыха вызвали шквал бронирований на 4-7 мая в отелях», - сказала она.

По ее словам, Псков бронируют очень активно, размещение в отелях, в первую очередь. «Продлевают бронирование, которое было с 1 по 3 мая, или бронируют накануне заезда на 8 мая. Наверное, в такой суматохе пока не до планирования экскурсий, хотя мы выставили экскурсии по Пскову и в Изборск-Печоры на появившиеся выходные даты», - отметила Светлана Баранова.

Однако по выездному туризму картина не изменилась. «Если говорить об отдыхе наших горожан, то здесь всплеска интереса к поездкам, увы, не замечено», - сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии.

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