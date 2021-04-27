Квартиру за 1,5 млн рублей выиграла в лотерею педагог из Псковской области

Квартиру стоимостью 1,5 млн рублей выиграла в лотерею педагог дополнительного образования из Псковской области Нина Герасимова. Приз она получила по итогам 433-го тиража «Жилищной лотереи», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе «Столото».

Женщина предпочла взять выигрыш деньгами. Она рассказала, что потратит деньги на ремонт квартиры и покупку новой бытовой техники.

Нина Герасимова отметила, что уже несколько лет участвует в лотереях, а в удачу окончательно поверила, когда в прошлом году автомобиль получил житель Псковской области.

«Недавно с друзьями читали истории победителей лотерей и в шутку рассуждали, что тоже окажемся в их числе. Счастлива, что это произошло со мной сейчас», - добавила педагог.

Нина Борисовна работает педагогом дополнительного образования. Увлекается вязанием и оригами.