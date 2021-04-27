64 единицы оружия изъяли сотрудники Росгвардити у псковичей

64 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники Росгвардии у жителей Псковской области в ходе проверок, которые прошли с 19 по 25 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы ведомства провели 84 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов. В результате было выявлено 21 административное правонарушение.

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии обратили внимание владельцев гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрацию. Сделать это нужно за 30 суток до истечения действия разрешения. Подать заявление можно через портал государственных услуг, при этом при направлении документов в электронном виде действует скидка в 30% на оплату госпошлины.