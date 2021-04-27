Седьмой этап Кубка России по ралли в Псковской области выиграл экипаж из Москвы

Седьмой этап Кубка России по ралли в Псковской области в абсолютном зачёте выиграл экипаж из Москвы - семикратный чемпион стран по ралли Андрей Жигунов и Игорь Тер-Оганесьянц. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональной Федерации автоспорта. «Серебро» завоевали петербуржцы Павел Козлов и Юрий Куликов, «бронзу» - Павел Щербаков и Александр Потёсов, которые также представляли Санкт-Петербург.

В зачётной группе 2000Н победу одержали Александр Сакаданов и Максим Караяниди из Сочи, в классе 1600Н — петербуржцы Дмитрий Воронов и Виктор Позерн. В зачёте 1400Н самыми быстрыми оказались гонщики из Санкт-Петербурга Вячеслав Никонов и Алексей Крылов, в зачёте «Наша классика» - петербуржцы Владимир Степанов и Елизавета Савко. Соревнования прошли 24 апреля. Трасса протяжённостью 201 километр проходила по дорогам Пустошкинского района. Для спортсменов были подготовлены четыре скоростных участка, их суммарная дистанция была 82,35 километра.

На старт вышли 42 экипажа, финишировать смогли 38. Как отметили в Федерации автоспорта, большинство сходов были связаны с техническими проблемами, вылетов же с трассы было не много, в результате них никто не пострадал. Перед гонкой организаторы соревнования при содействии отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД по Псковской области, УМВД «Себежский» и администраций районов провели конкурс детского рисунка на тему автоспорта и безопасности. Его победителей на церемонии открытия ралли наградил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. Также он вручил удостоверение Мастера спорта псковичке Юлии Пащинской. В 2019 году она была чемпионкой России по ралли.