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Общество / Здоровье

Ещё три человека скончались после заражения коронавирусом в Псковской области

27 апреля 2021 года, 12:27

В Псковской области после заражения коронавирусом скончались ещё три человека, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Таким образом, на сегодняшний день подтверждены 334 смерти от этого заболевания.

Всего коронавирусом заразились 36 тыс. 57 человек, выздоровели уже 26 тыс. 422.

Для вакцинации от COVID-19 в медицинских учреждениях региона организованы 38 пунктов, также прививочные кабинеты работают в торговых центрах «Империал» и «Акваполис» в Пскове. Первым компонентом препарата уже привились порядка 42,5 тыс. жителей региона, полностью завершили вакцинацию почти 28 тыс. человек.

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