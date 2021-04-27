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Экономика

13 заявлений на установку летних террас поступило в администрацию Пскова

27 апреля 2021 года, 11:36

13 заявлений на установку летних террас поступило в администрацию Пскова. Как сообщает «АиФ-Псков», об этом рассказал заместитель главы администрации города Павел Волков

Большая часть летних террасс, - девять, - будет расположена на центральной артерии Пскова — Октябрьском проспекте. Еще три — также в центре города. И лишь одна веранда появится на окраине — в районе Запсковье.

Павел Волков также пояснил, что размещение летних террас на территории, прилегающей к стационарным предприятиям общественного питания, осуществляется без проведения конкурсных процедур и носит заявительный характер. Для заключения договора необходимо представить соответствующие документы и наличие места размещения в схеме нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории Пскова. Установить веранду может только собственник кафе или ресторана.

«В случае отсутствия места размещения в схеме, собственник имеет право подать заявление в администрацию города Пскова на установку летнего кафе на прилегающей территории», - добавил заместитель главы администрации.

Издание также отмечает, что владельцам летних кафе необходимо будет соблюдать санитарные правила «антиковидные» ограничения.

Полную карту размещения летних кафе можно найти на сайте «АиФ-Псков»>>>>

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