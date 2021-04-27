26 волонтёрских центров открыты в Псковской области для голосования за объекты благоустройства

26 волонтёрских центров открыты в Псковской области для оказании информационной помощи в проведении голосования за объекты, которые будет благоустроены в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Центры работают в каждом районе. Их перечень с адресами можно посмотреть здесь >>>

В волонтёрских пунктах можно будет получить информационную помощь для последующего голосования дома. Там же добровольцы окажут техническую помощь в голосовании.

Также можно обратиться на бесплатный номер горячей линии, которую открыл Минстрой России, - 8 (800) 600-20-13.

Голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. Принять участие в нём смогут все желающие старше 14 лет. Сделать свой выбор на сайте 60.gorodsreda.ru. Для этого нужно зарегистрироваться через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по номеру телефона. Также голос можно отдать на портале «Госуслуг».

В Псковской области в голосовании участвуют 96 проектов и территорий. Набравшие наибольшее число голосов объекты попадут в список для благоустройства на следующий год. В первый день голосования свой выбор сделали уже более тысячи жителей региона.