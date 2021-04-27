День российского парламентаризма отмечается 27 апреля

27 апреля отмечается День Российского парламентаризма, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания. С праздником коллег поздравил председатель регионального парламента Александр Котов.

Он отметил, что дата празднования Дня российского парламентаризма связана образованием первого в истории страны представительного законодательного органа. Государственная дума Российской Империи начала свою работу 27 апреля 1906 года. «Парламент стал неотъемлемой частью системы государственной власти как эффективный инструмент народного представительства, законодательного регулирования и контроля над органами исполнительной власти», - подчеркнул Александр Котов.

Он напомнил, что в основе парламентской деятельности лежит открытость и публичность, парламент является площадкой, где обсуждаются важнейшие вопросы общественной и политической жизни. По словам председателя Собрания, депутаты транслируют позицию избирателей, отстаивают права граждан и национальные интересы страны, их ответственность заключается в отказе от популизма и умении конструктивно и взвешенно подходить к решению насущных проблем.

«Уверен, роль института парламентаризма будет расширяться и способствовать укреплению правовых и демократических ценностей», - заявил Александр Котов.