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Общество / Здоровье

52 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

27 апреля 2021 года, 09:45

52 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 26 апреля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число инфицированных составило 36 тыс. 57.

52 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

Количество выздоровевших от коронавируса достигло 26 тыс. 422. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений после этого заболевания выписали 215 пациентов.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 331 жителя Псковской области. 26 апреля было официально зарегистрировано пять летальных исходов.

Также глава региона сообщил, что почти 28 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса

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