Почти 28 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Первый компонент вакцины, по его словам, ввели уже более 42,5 тыс. жителей региона.
Почти 28 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Первый компонент вакцины, по его словам, ввели уже более 42,5 тыс. жителей региона.
В настоящее время вакцинация от коронавируса организована в 38 пунктах Псковской области. В частности, привиться можно в любом поликлиническом отделении, в ФАПах, на дому, а также в торговых центрах Пскова – в ТРК «Акваполис» и ТЦ «Империал».
В торговых центрах вакцинация осуществляется в режиме живой очереди, записаться на процедуру в медучреждение можно по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» и непосредственно в организации.