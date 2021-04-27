Почти 28 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первый компонент вакцины, по его словам, ввели уже более 42,5 тыс. жителей региона.