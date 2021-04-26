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Транспорт / Безопасность

В ГИБДД по Псковской области объясняют рост числа регистрации правонарушений развитием систем их фиксации

26 апреля 2021 года, 21:16

Значительный рост статистики административных правонарушений, совершаемых псковскими водителями, связан с тем, что в регионе активно развивается система их фото- и видеофиксации. Об этом в эфире проекта ПАИ-live заявил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

В ГИБДД по Псковской области объясняют рост числа регистрации правонарушений развитием систем их фиксации

Фото Псковского агентства информации
При этом, по его словам, грубых правонарушений становится меньше. «Видно, что люди более ответственно относятся к вождению транспортного средства, стараются соблюдать Правила дорожного движения. Но есть и те, кто игнорирует эти правила», - подчеркнул Юрий Шестаков.

«Мы вводим различные методы работы, проводим так называемые массовые проверки транспортных средств, отдельные виды правонарушений профилактируем. Собирается несколько экипажей, и в определённое время они проверяют как можно больше водителей транспортных средств с целью выявления конкретного вида правонарушений», - добавил он.

По словам замначальника регионального ГИБДД, «проверки проходят гласно, мы всегда предупреждаем об этом водителей. Ведётся выявление пьяных водителей, без водительских удостоверений, перевозка детей без удерживающих устройств. Это направлено на то, чтобы водители, слушая радио, смотря СМИ, для себя определяли, что сегодня я куплю кресло, либо не поеду вообще. С целью, чтобы удалить таких водителей с дороги».

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