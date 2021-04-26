7,8 тысяч псковичей могут принять участие в тренировке электронного голосования

7,8 тысяч жителей Псковской области могут принять участие в общероссийской тренировке по использованию программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ, областного Собрания и муниципальных органов власти 19 сентября 2021 года.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал губернатору Михаилу Ведерникову в ходе рабочей встречи в понедельник, 26 апреля.

7,8 тысяч человек — это квота Псковской области в электронном голосовании. В целом планируется, что в эксперименте смогут принять участие около миллиона граждан РФ.

В настоящее время для участия в тренировке электронного голосования через портал Госуслуги подали заявления более 3,3 тысяч жителей Псковской области. Тренировка пройдет с 8:00 12 мая по 20.00 14 мая. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая.

Игорь Сопов также рассказал, что Избирательной комиссией Псковской области совместно с Центром управления региона создана специальная автоматизированная программа (чат-бот) в социальной сети «ВКонтакте», с помощью которой можно будет узнать о текущих выборных кампаниях, а также уточнить адреса избирательных участков.