Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

На VI Псковском марафоне «Псковжилстрой 2021» были обновлены все рекорды

26 апреля 2021 года, 16:23

На VI Псковском марафоне «Псковжилстрой 2021» были обновлены все рекорды. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщили организаторы соревнований.

За два дня марафона на старт вышло более 500 спортсменов из разных городов России и ближнего зарубежья.

«В этом году мы полностью обновили все рекорды псковских соревнований. Это связано с тем, что к нам приехало большое количество топовых спортсменов. В конкуренции псковские спортсмены побежали еще гораздо быстрее. В спину им дышали спортсмены Санкт-Петербурга и Москвы», - рассказал организатор соревнований, лидер общественной организации PRO SPORT Александр Кузьмин.

По его словам, победителем псковского марафона на 42 км стал пскович Григорий Мухин. Он пробежал дистанцию за 2 часа 42 минуты. Победителем среди девушек стала Надя Салахова из Москвы. Она победила с результатом 3 часа 7 минут.

Александр Кузьмин отметил, что 90% участников марафона - это «любители, которые бегают для себя».

Организаторы также отметили, что плохая погода не помешала настроению участников соревнований. «Погода была шикарная. Серьезный град не остановил даже участников-детей. А к церемонии награждения погода прояснилась», - генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове переделывают лестницу у церкви Богоявления с Запсковья
Объекты Псковского кремля оснастят современными коммуникациями
В Пскове создали мурал в память о Герое России Романе Соколове
В Псковской области стартовала «Вахта памяти – 2021»
Псковские экспортеры смогут выйти на турецкий рынок
Дом в Печорах залило во время капитального ремонта
«Титан-Полимер» присоединился к Всероссийскому субботнику в Пскове
Новый российский штамм коронавируса обнаружили в Псковской области
Автобусное направление «Санкт-Петербург — Псков» вошло в десятку популярных на майские праздники

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется