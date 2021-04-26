На VI Псковском марафоне «Псковжилстрой 2021» были обновлены все рекорды. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщили организаторы соревнований.

За два дня марафона на старт вышло более 500 спортсменов из разных городов России и ближнего зарубежья.

«В этом году мы полностью обновили все рекорды псковских соревнований. Это связано с тем, что к нам приехало большое количество топовых спортсменов. В конкуренции псковские спортсмены побежали еще гораздо быстрее. В спину им дышали спортсмены Санкт-Петербурга и Москвы», - рассказал организатор соревнований, лидер общественной организации PRO SPORT Александр Кузьмин.

По его словам, победителем псковского марафона на 42 км стал пскович Григорий Мухин. Он пробежал дистанцию за 2 часа 42 минуты. Победителем среди девушек стала Надя Салахова из Москвы. Она победила с результатом 3 часа 7 минут.

Александр Кузьмин отметил, что 90% участников марафона - это «любители, которые бегают для себя».

Организаторы также отметили, что плохая погода не помешала настроению участников соревнований. «Погода была шикарная. Серьезный град не остановил даже участников-детей. А к церемонии награждения погода прояснилась», - генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.