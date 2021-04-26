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Общество

В Псковской области стартовала «Вахта памяти – 2021»

26 апреля 2021 года, 15:57

«Вахта памяти – 2021» стартовала в Псковской области 26 апреля. Об этом сообщил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Псковской области стартовала «Вахта памяти – 2021»

Фото со страницы Владимира Бумакова во «ВКонтакте»

По его словам, в Себежский район прибыли более трёхсот поисковиков из разных регионов России. Две недели они будут искать и поднимать останки погибших во время Великой Отечественной войны бойцов.

«Без выходных и перерывов мы будем делать то, чему поклялись в верности много лет назад - искать героев Великой Отечественной войны, отстоявших для всех народов нашего Отечества возможность и право разговаривать на своём родном языке и делать то, что мы считаем нужным в нашей многонациональной стране. Нам будет непросто, но это наш осознанный выбор. Мы справимся и не опозорим знамён наших героических предков», - написал Владимир Бумаков.

Поисковик также поблагодарил всех, кто помог организовать областную «Вахту памяти». В их числе глава Себежского района Леонид Курсенков, глава городского поселения «Идрица» Михаил Андреев, руководитель Идрицкого дорожно-эксплуатационного предприятия Алексей Янович, директор филиала ПАО МТС в Псковской области Ольга Рябченко, директор Себежского лесничества Анатолий Гуменюк и другие руководители организаций района, которые откликнулись на просьбу поисковиков.

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