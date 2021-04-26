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Экономика

Псковские экспортеры смогут выйти на турецкий рынок

26 апреля 2021 года, 15:40

Торговое представительство России в Турции поможет псковским экспортерам в мониторинге и анализе турецкого рынка, а также поиске потенциальных партнеров. Такие перспективы обсуждались в ходе видеоконференции ведомств и экспортеров Псковской области с Торговым представителем России в Турции Айдаром Гашигуллиным,  сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Псковские компании-экспортеры заинтересованы в сотрудничестве с Турцией в сферах обрабатывающего производства, пищевой промышленности, машиностроения и станкостроения.

Айдар Гашигуллин отметил, что турецкое направление для Псковской области является перспективным и имеющим значительный потенциал. Это связано, в том числе, с наличием пула региональных экспортеров, имеющих положительный опыт зарубежных поставок.

Стороны договорились подготовить дорожную карту совместных действий на 2021–2022 годы. Этот план позволит провести системную работу по развитию торгово-экономического сотрудничества региона с Турцией, привлечению инвестиций, организации взаимных деловых визитов и бизнес-миссий, установлению межрегионального и межмуниципального взаимодействия, использованию научно-технического и образовательного потенциала.

В администрации Псковской области отметили, что Анкара уже является шестым внешнеторговым партнером российского региона по объему. Кроме того, стороны осуществляли взаимные бизнес-визиты и даже заключили соглашение между торгово-промышленными палатами регионов.

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