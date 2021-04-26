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Происшествия

Дом в Печорах залило во время капитального ремонта

26 апреля 2021 года, 14:58

Дом в Печорах залило во время капитального ремонта, сообщает газета «Печорская правда».

25 апреля в редакцию газеты поступила жалоба от жильцов дома № 2 по улице Индустриальной. Они рассказали, что из-за капитального ремонта крыши затопило пять этажей.

Дом в Печорах залило во время капитального ремонта

Фото газеты «Печорская правда»
Дом в Печорах залило во время капитального ремонта

Фото газеты «Печорская правда»

Представители управляющей компании «Жилфондсервис» пояснили, что затопление произошло из-за засорения трубы дождевой канализации строительным мусором. «Мы будем оставлять претензию в адрес подрядчика работ. Все акты составлены. Также жителям домов и другим заинтересованным лицам стоит знать, что во время проведения капитального ремонта ответственность за сохранность имущества несёт подрядчик. Имущество передаётся на время капитального ремонта подрядной организации. И он должен следить, чтобы не было протечек», - отметили они.

Засор был устранен сотрудниками управляющей компании в ночь с 25 на 26 апреля.

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