Дом в Печорах залило во время капитального ремонта

Представители управляющей компании «Жилфондсервис» пояснили, что затопление произошло из-за засорения трубы дождевой канализации строительным мусором. «Мы будем оставлять претензию в адрес подрядчика работ. Все акты составлены. Также жителям домов и другим заинтересованным лицам стоит знать, что во время проведения капитального ремонта ответственность за сохранность имущества несёт подрядчик. Имущество передаётся на время капитального ремонта подрядной организации. И он должен следить, чтобы не было протечек», - отметили они.

Засор был устранен сотрудниками управляющей компании в ночь с 25 на 26 апреля.