Новый российский штамм коронавируса обнаружили в Псковской области

В Псковской области мог появиться новый штамм коронавируса. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на заместителя директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова.

По его словам, северо-западный штамм - SARS-CoV-2 - специалисты НИИ Пастера зафиксировали около месяца назад. Где мог зародиться новый штамм вируса, специалисты не знают. Это могло произойти в Санкт-Петербурге или в Псковской области. Однако, некоторые его особенности указывают на иностранное происхождение.

«Собственное наименование получают только те штаммы, мутации в которых приводят к возникновению каких-то заметных и потенциально важных особенностей. В случае с северо-западным штаммом, например, речь идет о мутациях в гене, кодирующем S-белок, при помощи которого вирус проникает в клетки человеческого организма», - рассказал Владимир Дедков и добавил, что вирус ждут дополнительные углубленные исследования.

Пока же ученый предполагает, что у этого штамма нет цели убить своего носителя, наоборот – он стремиться никак себя не проявлять. «Вирус стремится к тому, чтобы стать более заразным и менее летальным. А в идеале - вообще никак себя не проявлять. Яркий тому пример - вирус герпеса. Он есть во многих из нас, но большинство об этом даже не подозревает», - заметил Дедков.

Владимир Дедков подчеркнул, что вакцинация станет сезонным мероприятием, а значит, сами вакцины будут модифицироваться под актуальные штаммы, подчеркнул ученый.