Автобусное направление «Санкт-Петербург — Псков» вошло в десятку популярных на майские праздники

Маршрут «Санкт-Петербург — Псков» вошел в десятку самых популярных автобусных направлений на майские праздники — с 1 по 10 мая, сообщает Туту.ру.

Больше всего поездок на автобусе запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. Средняя стоимость поездки составила порядка 1,2 тысячи рублей в одну сторону. На втором месте расположилось направление «Санкт-Петербург — Смоленск» (около 1,2 тысячи рублей), на третьем - маршрут «Москва — Ростов-на-Дону» (в среднем 1 тыс. 66 рублей).

Кроме того, спросом пользуются автобусные поездки из Москвы в Воронеж, Переславль-Залесский, Скопин, Рязань и Киржач. Из Санкт-Петербурга, согласно данным аналитического центра сервиса путешествий, чаще всего уезжают в Великий Новгород и Псков.

При этом, поездка в Псков и еще шесть городов, вошедших в рейтинг, вписываются в бюджет до одной тысячи рублей в одну сторону.