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Происшествия / Преступление

Псковские полицейские раскрыли кражу 270 саженцев туи

26 апреля 2021 года, 12:17

Псковские полицейские раскрыли кражу 270 саженцев туи, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 19 апреля злоумышленник проник на территорию организации городского хозяйства на улице Яна Райниса. Там он похитил 270 саженцев туи в кашпо, выставленных на продажу, и вывез их на автомобиле.

По предварительным данным, ущерб, причиненный организации, составил более 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий псковские полицейские установили, что туи украл 23-летний безработный житель Псковского района. Большинство саженцев было найдено и изъято у подозреваемого. Однако, некоторые растения мужчина успел продать. В настоящее время выясняется их местонахождение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Проводится расследование.

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