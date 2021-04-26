217 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса за сутки

За сутки 25 апреля в ковидстатистику добавилось только 45 новых случаев. Большая часть – 22 человека – заразились в Пскове (всего 12 тыс. 986). В Псковском районе (всего 2 тыс. 996) выявили шесть ковидбольных. По три случая коронавируса диагностировали в Великих Луках (всего 6 тыс. 141), Опочецком (всего 900) и Гдовском 524) районах, по одному - в Невельском (всего 1 тыс. 413), Великолукском (всего 809), Печорском (всего 696), Себежском (всего 565), Стругокрасненском (всего 365) и Усвятском (всего 193). Два человека заболели в Порховском районе (всего 1 тыс. 136).

С начала пандемии число заразившихся коронавирусом в Псковской области достигло 36 тыс. 5. Выздоровели от этого заболевания 26 тыс. 207 человек. 326 человек скончались от СOVID-19.

«Относитесь к своему здоровью бережно, не забывайте обращаться к врачам за консультацией и лечением, записывайтесь на вакцинацию», - заключил Михаил Ведерников.

Запись на процедуру проходит по номеру единой диспетчерской службы, через портал «Госуслуг» и непосредственно в медучреждении.